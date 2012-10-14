Butterflyan

Максим Butterflyan

 
37 летРоссия/Екатеринбург
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Idee_Fixe
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
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Максим – вежливый и честный заказчик, которому можно верить и с которым приятно работать. Спасибо за проект!
Валентина выполнила работу на отлично и в срок! Только хорошие впечатления!
Ответный отзыв
Valu11
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
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Отличный заказчик! Приятный в общении человек! Оплата в срок! Обращайтесь еще
Оперативно, качественно, профессионально! Приятно сотрудничать с такими людьми.
Ответный отзыв