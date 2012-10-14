Butterflyan

Добрый день! Меня зовут Максим, я ИП оказываю услуги по аудиту и консалтингу в области охраны труда. Нужен оригинальный логотип и макет визитки.
- Логотипы и Знаки37 заявокЗакрыт6 лет назад
Документ на 1 страницу, набрать необходимо с соблюдением шрифов, отступов и т.д.Редактирование и Корректура12 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Добрый день! сайт www.ot66.ru, необходимо написать статьи для всех разделов. Также нужно коммерческое предложение на услугу компании.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $15
Адрес сайта forward66.ru, необходимо написать статьи для сайта: О компании, услуги, наши партнеры(охрана и страхование), негабарит.Копирайтинг20 заявокЗакрыт11 лет назад
Адрес: forward66.ru. цель: аудит сайта на юзабилити, внутреннюю оптимизацию.Прочее8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $30
Нужен логотип для для сайта и макет визитки. Сфера деятельности-организация грузоперевозок. В шапке сайта будет что то подобное: http://www.shutterstock.com/cat.mhtml?lang=en&search_source=search_form&version=llv1&anyorall=all&safesearch=1&searchterm=map+of+the+world&search_group=&orient=&search_cat=&searchtermx=&photographer_name=&people_gender=&people_age=&people_ethnicity=&people_number=&commercial_ok=&color=&show_color_wheel=1 номер изображения - 25431544.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад