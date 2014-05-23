Отзывы заказчиков
$10
2 балла
10 лет назад
Уважаемые заказчики, данный исполнитель пол дня делал работу, в итоге прислал какой то копипаст 34% уникальность... делайте выводы. И еще не читает ТЗ
Ответный отзыв
Не сказал что делать просто принял заявку делал 40 мин а в итоге просто оказался мошейник
Нейминг и Слоганы
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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