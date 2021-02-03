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Здравствуйте! Меня зовут Буткова Яна. Я новичок в сфере копирайтинга, учусь в интернет-школе по удаленным профессиям. Пишу тексты на разные темы, стараюсь развиваться в разных направлениях. В приоритете тематика по строительным материалам и строительству. Написание информационных, продающих и SEO-текстов.

https://drive.google.com/drive/folders/1Z47aWYeX6ZgXRLgirmAKIaXgnQu6ypwC?usp=sharing