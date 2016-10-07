BuyavykhSvetlana

Контент-менеджер

Наполнение сайта, страниц социальных сетей контентом, работы с e-mail рассылкой. Написание уникальных текстов, статей, вписывание ключевых слов, корректировка текстов, обработка изображений, создание видеороликов, работа в системах управления контентом (CMS), для поискового продвижения.

У меня высшее образование (техническое), владею сертификатом знания итальянского языка среднего уровня (intermediale superiore B2), порядочная, надежная. Я гарантирую качество, а также грамотность.

Наработан опыт контент-менеджером. Работала с таким замечательным сайтом:

1grc.ru. Туда рекомендуют обращаться за ремонтом спецтехники, промышленного оборудования.

Работала с группами техники: экскаваторы, автокраны, грузовые автомобили, тралы, автобетоносмесители, гидроножницы, дробилки, экструдеры, дымососы, другие. Ранее работала в отделе продаж услуг по ремонту этой техники.

В настоящее время ищу работу в современной сфере контент-менеджмента, за недорогую плату.

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