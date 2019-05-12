Buzhanskaya

Лидия Buzhanskaya

 
38 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
Дизайн продукции
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#944
Наружная реклама
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1000
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1193
Фирменный стиль
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1315
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#3472