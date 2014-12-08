Buzjuka

Анна Buzjuka

 
45 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

www.fuchsia.moscow

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Иконки для свадебных кортежей

    Нужно изобразить иконки, которые будут сопровождать краткие описания товара (кортежам). У нас БМВ7 и микроавтобусы Форд транзит. Что рисовать: 1 бмв 1 микроавт. 1бмв и 1 микроавт. 2 ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Настроить вход/регистрацию и личный каб. на Wordpress

    Шаблон WP предусматривает вход/регистрацию совместно с плагином Woocommerce. Тк на сайте не планируется оформление покупок через корзину, то плагин сам по себе не нужен. Нужны вход/регистрация и личный кабинет. И нужно ...

    WooCommerceWordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн буклета-книжки

    Требуется создать буклет для участия в выставке для компании по прокату автомобилей. Размер 210*200 (складывается как книжка). Стиль деловой с уклоном в свадебную тематику (ЦА - свадебные агентства). Заполню подробное тз или ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип для проката bmw

    $15

    Разработать логотип для сайта по прокату автомобилей бмв7 Разместить на логотипе: цифру 7, намёк на автотематику (возможно силуэт кузова), и текст "Прокат BMW 7 серии Порядок работы: ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

Chirok
37 лет
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Иконки для свадебных кортежей
Приятно было работать.
Работа выполнена качественно и в срок.
Ответный отзыв
Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Дизайн буклета-книжки
Спасибо Вам за проект)
Отличная работа!
Ответный отзыв
A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
5 дней назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Дизайн папки и бланка компании
Анна отличный заказчик, контактный человек, открытый к сотрудничеству. Перед началом проекта составили максимально четкое тз. Работать было интересно, результат обсудили и согласовали правки онлайн. Предоплата и оплата результата точно и без задержек. Мои наилучшие рекомендации. Анна, спасибо за проект, готова продолжить наше сотрудничество. С уважением, Алла.
Заказ выполнен качественно и даже раньше оговоренного срока. Довольны работой, будем сотрудничать ещё.
Ответный отзыв
A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
5 дней назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Логотип для проката bmw
Отличный заказчик. Четко поставленные задачи, приятное общение, согласование, оплата. Спасибо за интересный проект и комфортное сотрудничество. )) Мои рекомендации и наилучшие пожелания! С уважением, Алла.
Благодарю Аллу за сотрудничество, оперативность и участие! Работа выполнена отлично.
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