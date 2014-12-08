Нужно изобразить иконки, которые будут сопровождать краткие описания товара (кортежам). У нас БМВ7 и микроавтобусы Форд транзит. Что рисовать: 1 бмв 1 микроавт. 1бмв и 1 микроавт. 2 ...
- Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен10 лет назад
Шаблон WP предусматривает вход/регистрацию совместно с плагином Woocommerce. Тк на сайте не планируется оформление покупок через корзину, то плагин сам по себе не нужен. Нужны вход/регистрация и личный кабинет. И нужно ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется создать буклет для участия в выставке для компании по прокату автомобилей. Размер 210*200 (складывается как книжка). Стиль деловой с уклоном в свадебную тематику (ЦА - свадебные агентства). Заполню подробное тз или ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $70
Описание в брифе https://yadi.sk/i/7rymmsftetbbw Требования уже уточняю и про папку тоже.Фирменный стиль1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $15
Разработать логотип для сайта по прокату автомобилей бмв7 Разместить на логотипе: цифру 7, намёк на автотематику (возможно силуэт кузова), и текст "Прокат BMW 7 серии Порядок работы: ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад