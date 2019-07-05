Bykovsn1

Сергей Bykovsn1

 
54 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$165
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • На Joomla перенести 7 страниц сайта, сделанного на Word Press

    $100

    Необходимо перенести 7 страниц сайта с WordPress на Joomla. Главная страница и другие страницы должны быть точно воспроизведены с сохранением шрифтов и адаптивного дизайна для всех устройств. Картинки оставить прежними, но надписи заменить на текстовые с возможностью редактирования. Результат должен соответствовать требованиям по скорости загрузки.

    JoomlaWordPress
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать дизайн Landing Page для HR специалиста (агентство Wendy)

    $100

    Необходимо разработать дизайн страницы для HR специалиста агентства Wendy. Ожидается стилизация и визуализация идей на основе предоставленных пожеланий. Важно создать стильный и привлекательный интерфейс. Укажите, сколько времени займет выполнение работы.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • HTML Верстка и Натяжка на WordPress

    Нужен Специалист, способный на платформе WordPress создать технически безупречный шаблон сайта. В сайте 3 старицы.  Есть дизайн двух страниц: https://vk.com/doc124829546_494665817?hash=3ae7c3a9ea0fc46a31&amp;dl=c4802afa4ba5c0d796 https://vk.com/doc124829546_497623329?hash=098220303436bc3074&amp;dl=03879016de0754b5be Дизайн страницы контакты как на этом сайте: http://potolok-belgorod.ru/kontakty/ (контакты, фото офиса из Гугл ...

    CSSHTMLWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • "Говорящее изображение" на главный экран сайта

    Здравствуйте. Нужно изображение в фоне главного экрана сайта по теме Металлочерепица. Посетитель по картинке сразу должен понять что тема сайта - металлочерепица. Изображение должно гармонично вписаться в существующий дизайн сайта. Вот на эту страницу: https://metallocherepica-n-n.ru/glavnaya/ ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка и натяжка на WordPress

    Нужен Специалист, способный на платформе WordPress создать технически безупречный шаблон сайта. В сайте 3 старицы.  Есть дизайн двух страниц: https://vk.com/doc124829546_494665817?hash=3ae7c3a9ea0fc46a31&amp;dl=c4802afa4ba5c0d796 https://vk.com/doc124829546_497623329?hash=098220303436bc3074&amp;dl=03879016de0754b5be Дизайн страницы контакты как на этом сайте: http://potolok-belgorod.ru/kontakty/ (контакты, фото офиса из ...

    CSSWordPress
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$165
10 баллов
3 года назад
Создать дизайн Landing Page для HR специалиста (агентство Wendy)
Понятная постановка задачи, внятное объяснение своего видения. Оплата своевременная. Рекомендую Сергея к сотрудничеству.
Всегда на связи. Предоставил несколько вариантов. Быстрый отклик на правки.
Ответный отзыв
mvm
37 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$600
10 баллов
5 лет назад
Оптимизация и доработка сайта
Второй проект с Сергеем - все супер! Однозначно рекомендую
Все сделано качественно и в срок. Спасибо.
Ответный отзыв
mvm
37 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$1200
10 баллов
6 лет назад
HTML Верстка и Натяжка на WordPress
CSSHTMLWordPress
Только положительные эмоции и впечатления от работы с Сергеем! Отличное ТЗ, обратная связь и видение финального результата. С оплатой никаких проблем. Ценит ваше время. Приятен в общении. Однозначно рекомендую к сотрудничеству! Спасибо за интересный проект!
Михаил настоящий МАСТЕР. Достоинства: 1) Опыт работы. ( С охотой взялся доработать верстку сделанную другим специалистом. Создал за ново и интегрировал страницы нового сайта. Из общения с Михаилом понял, доработка проекта и создание нового ему дается одинаково легко) 2) Отношение к порученной работе. ( Сделал как себе. Давал практические рекомендации и эффективные решения) 3) Качество работы. (Предоставил программы для проверки качества работы. Показал и объяснил как должен быть собран идеальный сайт) 4) Соблюдение сроков. (Предоставил программу, по которой видно как выполнялся проект, что сделано и сколько времени заняло) 5) Понимание заказчика. (Терпеливо выслушивал мои пожелания и всегда доходчиво объяснял что нужно сделать и к каким результатам приведут наши действия) 6) Коммуникация. (Очень быстро отвечал на сообщения. Всегда готов связаться и обсудить задачу) 7) Профессионализм. ( В работе использует богатый практический опыт. В курсе событий последних обновлений в области оптимизации сайтов) 8) Пунктуальность. ( Соблюдает сроки промежуточных этапов создания проекта) 9) Проявляет инициативу. Я рад, что удалось найти Михаила. Буду работать только с ним. Пишите, с удовольствием дам рекомендации https://vk.com/id18406431 Быков Сергей
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