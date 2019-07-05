Необходимо перенести 7 страниц сайта с WordPress на Joomla. Главная страница и другие страницы должны быть точно воспроизведены с сохранением шрифтов и адаптивного дизайна для всех устройств. Картинки оставить прежними, но надписи заменить на текстовые с возможностью редактирования. Результат должен соответствовать требованиям по скорости загрузки.