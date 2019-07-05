Необходимо перенести 7 страниц сайта с WordPress на Joomla. Главная страница и другие страницы должны быть точно воспроизведены с сохранением шрифтов и адаптивного дизайна для всех устройств. Картинки оставить прежними, но надписи заменить на текстовые с возможностью редактирования. Результат должен соответствовать требованиям по скорости загрузки.
- $100HTML-верстка3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $100
Необходимо разработать дизайн страницы для HR специалиста агентства Wendy. Ожидается стилизация и визуализация идей на основе предоставленных пожеланий. Важно создать стильный и привлекательный интерфейс. Укажите, сколько времени займет выполнение работы.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
- $600
Все задачи обсудили в личной переписке.HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть несколько сайтов на Amiro CMS. Требуется регулярная поддержка сайтов в рабочем состоянии. Создание страниц. Создание разделов в меню.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужен Специалист, способный на платформе WordPress создать технически безупречный шаблон сайта. В сайте 3 старицы. Есть дизайн двух страниц: https://vk.com/doc124829546_494665817?hash=3ae7c3a9ea0fc46a31&dl=c4802afa4ba5c0d796 https://vk.com/doc124829546_497623329?hash=098220303436bc3074&dl=03879016de0754b5be Дизайн страницы контакты как на этом сайте: http://potolok-belgorod.ru/kontakty/ (контакты, фото офиса из Гугл ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте. Нужно изображение в фоне главного экрана сайта по теме Металлочерепица. Посетитель по картинке сразу должен понять что тема сайта - металлочерепица. Изображение должно гармонично вписаться в существующий дизайн сайта. Вот на эту страницу: https://metallocherepica-n-n.ru/glavnaya/ ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужен Специалист, способный на платформе WordPress создать технически безупречный шаблон сайта. В сайте 3 старицы. Есть дизайн двух страниц: https://vk.com/doc124829546_494665817?hash=3ae7c3a9ea0fc46a31&dl=c4802afa4ba5c0d796 https://vk.com/doc124829546_497623329?hash=098220303436bc3074&dl=03879016de0754b5be Дизайн страницы контакты как на этом сайте: http://potolok-belgorod.ru/kontakty/ (контакты, фото офиса из ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт6 лет назад