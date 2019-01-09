SMM. Администратор Инстаграм

Кейс 1. Стоматолог. Москва (dr_anna_msk)1 месяц работы . +240 подписчиков на сегодняшний день.Страница с нуля. Сделала шапку профиля(добавила информацию какдобраться , как связаться и цены), оыормила визуальныйряд, наладиларегулярность постов, таргет.Кейс 2. (@olenka_vilkovskaya)2 месяца работы. Блог с нуля. За 2 месяца +160 подписчиков. Подписалась более ЦА (нет точнойцифры).Поменяла БИО, добавила обложки к вечным сторис,массфол, тагрет (от последних реклам более дешевыйподписчик), поменяла плитку, привела к одному стилю, регулярность постов, почистила отнеактивной аудитории.Есть еще проблема с неактивными подписчикамиПланирую взять рекламу у блогера.