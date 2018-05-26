внесение данных в 1с

Опыт работы помощником бухгалтера, оператором 1с, офис-менеджером, отдел кадров (6 лет, высшее образование)

- обзвон клиентов;

- акты сверок с клиентами и поставщиками;

- взаиморасчеты с клиентами и поставщиками;

- проверка документации на проведение акций от поставщиков, контроль проведения и компенсации;

- обеспечение сети магазинов оборудованием;

- проведение инвентаризации и внесение результатов;

- ценообразование;

- внутренние отчеты для руководителя;

- приём договоров и внесение данных в базу 1С 7- 1С 8 в;

- набор заявок от торговых агентов (все виды продуктов);

- формирование заказов продукции у поставщиков;

- разнесение банка и кассы;

- ввод в базу новой номенклатуры;

- обработка и ввод приходов.

- контроль движения денежных средств;

- курирование и контроль работы операторов и кассира;

- составление бюджета филиала и контроль его придерживания;

- оформление перемещений на другие филиалы;

- начисление зп;

- выписка доверенностей;

- анализ остатков товара на складе;

- приём, увольнение, проведение собеседований сотрудников офиса;

- ведение личных дел сотрудников;

- внесение данных в труд. книги;

- формирование приказов и распоряжений;

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