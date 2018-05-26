Опыт работы помощником бухгалтера, оператором 1с, офис-менеджером, отдел кадров (6 лет, высшее образование)
- обзвон клиентов;
- акты сверок с клиентами и поставщиками;
- взаиморасчеты с клиентами и поставщиками;
- проверка документации на проведение акций от поставщиков, контроль проведения и компенсации;
- обеспечение сети магазинов оборудованием;
- проведение инвентаризации и внесение результатов;
- ценообразование;
- внутренние отчеты для руководителя;
- приём договоров и внесение данных в базу 1С 7- 1С 8 в;
- набор заявок от торговых агентов (все виды продуктов);
- формирование заказов продукции у поставщиков;
- разнесение банка и кассы;
- ввод в базу новой номенклатуры;
- обработка и ввод приходов.
- контроль движения денежных средств;
- курирование и контроль работы операторов и кассира;
- составление бюджета филиала и контроль его придерживания;
- оформление перемещений на другие филиалы;
- начисление зп;
- выписка доверенностей;
- анализ остатков товара на складе;
- приём, увольнение, проведение собеседований сотрудников офиса;
- ведение личных дел сотрудников;
- внесение данных в труд. книги;
- формирование приказов и распоряжений;
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