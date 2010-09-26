C4VK310V

Виктор Цавкелов C4VK310V

 
45 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Корпоративный сайт для ООО "Царев Групп"

    $250

    Компания занимается юридическими консультациями. Нужен дизайн корпоративного сайта. Логотип, может какая красивая шапка, может дизайн главной и типовой, но не хуже, а по возможности лучше того, что в прикрепленном. Страницы сайта (или пункты меню), короче, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Web-дизайнер (Москва и обл.)

    $1000

    Обязанности: Разработка концепций, цветовые решения, технический дизайн. Возможна удаленная работа. Требования к кандидату, доп. информация: Обязательно: опыт работы, портфолио, знание Adobe Photoshop. Желательно: опыт работы в команде, знание Adobe Flash. Свои резюме высылайте на [email protected].

    FlashPhotoshop
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Концепция, цветовое решение и технический дизайн

    $250

    Компания предоставляет в аренду автобусы, микроавтобусы и автомобили марки Mercedes-Benz. Требуются концепция, цветовое решение и технический дизайн (верстка и программирование не требуются). Работа по договору, предоплата. Заключение договора после утверждения концепции. Возможна постоянная или попроектная ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад