Компания занимается юридическими консультациями. Нужен дизайн корпоративного сайта. Логотип, может какая красивая шапка, может дизайн главной и типовой, но не хуже, а по возможности лучше того, что в прикрепленном. Страницы сайта (или пункты меню), короче, ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $250Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Обязанности: Разработка концепций, цветовые решения, технический дизайн. Возможна удаленная работа. Требования к кандидату, доп. информация: Обязательно: опыт работы, портфолио, знание Adobe Photoshop. Желательно: опыт работы в команде, знание Adobe Flash. Свои резюме высылайте на [email protected].Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Компания предоставляет в аренду автобусы, микроавтобусы и автомобили марки Mercedes-Benz. Требуются концепция, цветовое решение и технический дизайн (верстка и программирование не требуются). Работа по договору, предоплата. Заключение договора после утверждения концепции. Возможна постоянная или попроектная ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт13 лет назад