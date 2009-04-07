«Креативная разработка» – это IT-компания, производящая и сопровождающая программное обеспечение для ведения электронного бизнеса.

На базе наших продуктов созданы десятки тысяч Интернет-магазинов в более чем 100 странах мира.

Мы ориентированы на создание конкурентоспособного ПО, применимого как в рамках глобального рынка, так и локально (в пределах тех или иных регионов). Это – тот вызов, который мы принимаем каждый день. Это сложная задача, но именно поэтому нам удается побеждать.

Главная задача нашей компании – выпуск программного обеспечения и реализация под заказ проектов, способных удержать лидирующие позиции на глобальном рынке. Мы достигаем этого благодаря следующим конкурентным свойствам:

* многофункциональность

* надежность в работе

* гибкость интеграции с другими программными продуктами

* легкость усовершенствования

* простота использования даже для непрофессионалов

* высокая степень защищенности от несанкционированного доступа

* широкий спектр сопроводительных сервисов

* полный цикл технической поддержки

Мы стремимся, чтобы конечный потребитель нашего продукта чувствовал себя легко, свободно и безопасно в среде Интернет-бизнеса. То, что мы предлагаем клиентам – это основа их онлайн-продаж.

Безусловно, возможность успешного осуществления тех или иных замыслов в большой степени определяется самими авторами, их идеями и способностями. Но мы всегда готовы предложить те инструменты и средства, которые действительно способны оказать помощь в их реализации.