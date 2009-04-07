«Креативная разработка» – это IT-компания, производящая и сопровождающая программное обеспечение для ведения электронного бизнеса.
На базе наших продуктов созданы десятки тысяч Интернет-магазинов в более чем 100 странах мира.
Мы ориентированы на создание конкурентоспособного ПО, применимого как в рамках глобального рынка, так и локально (в пределах тех или иных регионов). Это – тот вызов, который мы принимаем каждый день. Это сложная задача, но именно поэтому нам удается побеждать.
Главная задача нашей компании – выпуск программного обеспечения и реализация под заказ проектов, способных удержать лидирующие позиции на глобальном рынке. Мы достигаем этого благодаря следующим конкурентным свойствам:
* многофункциональность
* надежность в работе
* гибкость интеграции с другими программными продуктами
* легкость усовершенствования
* простота использования даже для непрофессионалов
* высокая степень защищенности от несанкционированного доступа
* широкий спектр сопроводительных сервисов
* полный цикл технической поддержки
Мы стремимся, чтобы конечный потребитель нашего продукта чувствовал себя легко, свободно и безопасно в среде Интернет-бизнеса. То, что мы предлагаем клиентам – это основа их онлайн-продаж.
Безусловно, возможность успешного осуществления тех или иных замыслов в большой степени определяется самими авторами, их идеями и способностями. Но мы всегда готовы предложить те инструменты и средства, которые действительно способны оказать помощь в их реализации.