CFDgroup: моделирование и расчет физических процессов

Наша компания предлагает оказание инновационных инжиниринговых услуг на высоком мировом уровне с целью комплексного решения проблем своих клиентов в вопросах, связанных с задачами любой сложности:

•моделирование процессов тепломассопереноса и решение задач вычислительной гидрогазодинамики (стационарные и нестационарные течения, переходные процессы, многофазные потоки, расчет вентиляции, дисперсия загрязняющих частиц и др.)

•оказание консультационных услуг по оптимизации процесса

•оказание инжиниринговых услуг по выбору оборудования для улучшения процесса

•расчеты на прочность (статический, динамический, усталость, вибрация, тепловой анализ, нелинейные свойства материалов, и др.)

•расчет сопряженных задач физических и физико-химических явлений и др.

•полномасштабная, реалистичная анимация физических процессов

﻿наш сайт: http://www.cfdgroup.ru

по всем вопросам: [email protected]

телефон: (495) 924-99-31, 8-916-530-46-56