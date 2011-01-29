Наша компания предлагает оказание инновационных инжиниринговых услуг на высоком мировом уровне с целью комплексного решения проблем своих клиентов в вопросах, связанных с задачами любой сложности:
•моделирование процессов тепломассопереноса и решение задач вычислительной гидрогазодинамики (стационарные и нестационарные течения, переходные процессы, многофазные потоки, расчет вентиляции, дисперсия загрязняющих частиц и др.)
•оказание консультационных услуг по оптимизации процесса
•оказание инжиниринговых услуг по выбору оборудования для улучшения процесса
•расчеты на прочность (статический, динамический, усталость, вибрация, тепловой анализ, нелинейные свойства материалов, и др.)
•расчет сопряженных задач физических и физико-химических явлений и др.
•полномасштабная, реалистичная анимация физических процессов
наш сайт: http://www.cfdgroup.ru
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