Образцы работ https://www.facebook.com/CGArtAS/ в разделе фото
Здравствуйте!
Я архитектор-дизайнер. Окончил Полтавский национальный технический университет, кафедра "Дизайна архитектурной среды и градостроительства"
Стаж работы в сфере дизайна - 3 года.
Образцы работ https://www.facebook.com/CGArtAS/ в разделе фото
Портфолио
- Гостиная и спальня для молодой семьи.412 просмотров
- Кухня-студия в индивидуальном доме, г. Кременчуг319 просмотров
- Вестибюль выставочного комплекса316 просмотров
Интерьеры и Экстерьеры
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