CG_Art

Виталий Яремака CG_Art

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Образцы работ https://www.facebook.com/CGArtAS/ в разделе фото

Здравствуйте!

Я архитектор-дизайнер. Окончил Полтавский национальный технический университет, кафедра "Дизайна архитектурной среды и градостроительства"

Стаж работы в сфере дизайна - 3 года.

Образцы работ https://www.facebook.com/CGArtAS/ в разделе фото 

Интерьеры и Экстерьеры
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