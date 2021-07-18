Кроссбраузерная и адаптивная верстка. БЭМ, CSS3\HTML5, Jquery.

﻿Моя цель - оставить заказчика довольным моей работой!

Здраствуйте уважаемый заказачик.

Меня зовут Матвей я живу версткой.Благодаря моему стремлению и желанию постоянно развиваться, работа идет быстро и в

Стараюсь учесть все детали и нюансы пред тем, как брать проект в работу.

С удовольствием выслушаю "ВАШИ" пожелания и посоветую как будет лучше, чтобы мы могли вместе сделать качественный продукт.

Технологии:

- HTML (HTML5),

-CSS (CSS3),

-jQuery,

-Flexbox.

В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Род занятий:

- Вертска кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Figma

- Адаптивность

CSS3\JS анимация сайтов.

Преимущества:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- всегда на связи