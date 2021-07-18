Кроссбраузерная и адаптивная верстка. БЭМ, CSS3\HTML5, Jquery.
Моя цель - оставить заказчика довольным моей работой!
Здраствуйте уважаемый заказачик.
Меня зовут Матвей я живу версткой.Благодаря моему стремлению и желанию постоянно развиваться, работа идет быстро и в
Стараюсь учесть все детали и нюансы пред тем, как брать проект в работу.
С удовольствием выслушаю "ВАШИ" пожелания и посоветую как будет лучше, чтобы мы могли вместе сделать качественный продукт.
- Технологии:
- - HTML (HTML5),
- -CSS (CSS3),
- -jQuery,
- -Flexbox.
- Связь:
- E-mail: [email protected]
- telegram:https://t.me/Matveyready
Род занятий:
- Вертска кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Figma
- Адаптивность
CSS3\JS анимация сайтов.
Преимущества:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- всегда на связи
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