НЕМЕЦКИЙ и АНГЛИЙСКИЙ языки:

- всевозможные письменные переводы, включая технические тематики

- перевод аудио и видео

- помощь в организации деловой и личной переписки с иностранными гражданами

- выполнение контрольных и семестровых работ по немецкому и английскому языку

- проведение педагогических консультаций, популярное объяснение грамматического и лексического материала

Контактные данные: [email protected], ICQ 429 294 709