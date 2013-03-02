НЕМЕЦКИЙ и АНГЛИЙСКИЙ языки:
- всевозможные письменные переводы, включая технические тематики
- перевод аудио и видео
- помощь в организации деловой и личной переписки с иностранными гражданами
- выполнение контрольных и семестровых работ по немецкому и английскому языку
- проведение педагогических консультаций, популярное объяснение грамматического и лексического материала
Контактные данные: [email protected], ICQ 429 294 709
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Портфолио
- Перевод_управление персоналом (рус-нем)168 просмотров
- Перевод_структура фирмы (нем-рус)177 просмотров
- Перевод_письмо адвоката (нем-рус)187 просмотров
- Перевод_металлургия (нем-рус)154 просмотра
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