CH_OLGA

Чистякова CH_OLGA

 
38 летРоссия/Волгоград
13 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

НЕМЕЦКИЙ и АНГЛИЙСКИЙ языки:

- всевозможные письменные переводы, включая технические тематики

- перевод аудио и видео

- помощь в организации деловой и личной переписки с иностранными гражданами

- выполнение контрольных и семестровых работ по немецкому и английскому языку

- проведение педагогических консультаций, популярное объяснение грамматического и лексического материала

Контактные данные: [email protected], ICQ 429 294 709

Переводы
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $4
от 1 дня
нет рейтинга