Работа с текстом
Мамонтова Юлия Михайловна
Дата рождения: 29.08.1991
E-mail: [email protected]
Образование:
2008 – 2012 Педагогический университет при ВлГУ, исторический факультет, специальность «история и иностранный язык»
Дополнительное образование:
2006 – 2008 МОУ СОШ №1 г. Камешково, курсы оператора ЭВМ (третий разряд)
Имеется опыт работы в педагогической сфере, в сфере торговли.
Знание иностранного языка: английский, средний уровень (чтение, перевод, в т.ч. художественный с английского, участие в несложных коммуникативных ситуациях)
Уровень владения ПК: знание основ
Есть несколько написанных научных статей и пробная работа на должность рерайтера\копирайтера.
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