Работа с текстом

Мамонтова Юлия Михайловна

Дата рождения: 29.08.1991

E-mail: [email protected]

Образование:

2008 – 2012 Педагогический университет при ВлГУ, исторический факультет, специальность «история и иностранный язык»

Дополнительное образование:

2006 – 2008 МОУ СОШ №1 г. Камешково, курсы оператора ЭВМ (третий разряд)

Имеется опыт работы в педагогической сфере, в сфере торговли.

Знание иностранного языка: английский, средний уровень (чтение, перевод, в т.ч. художественный с английского, участие в несложных коммуникативных ситуациях)

Уровень владения ПК: знание основ

Есть несколько написанных научных статей и пробная работа на должность рерайтера\копирайтера.