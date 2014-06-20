Професиональный копирайтинг, обратительные письма, рекламные слоганы

Предлагаю услуги быстрого и качественного копирайтинга. Пишу на любые темы и разной стилистикой, учитывая целевую аудиторию заказчика. В копирайтинге более 5 лет.

Образование : НУ "Львовская политехника", факультет : Менеджмент организаций,

специализация - Управление инновационной деятельностью предприятий и организаций. Магистр.

Профессионально пишу статьи на русском, украинском, анлийском языках. Цена договорная.

С ув. Наталия.

e-mail - [email protected]