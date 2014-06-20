Професиональный копирайтинг, обратительные письма, рекламные слоганы
Предлагаю услуги быстрого и качественного копирайтинга. Пишу на любые темы и разной стилистикой, учитывая целевую аудиторию заказчика. В копирайтинге более 5 лет.
Образование : НУ "Львовская политехника", факультет : Менеджмент организаций,
специализация - Управление инновационной деятельностью предприятий и организаций. Магистр.
Профессионально пишу статьи на русском, украинском, анлийском языках. Цена договорная.
С ув. Наталия.
e-mail - [email protected]
Стихи, Песни и Проза
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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#2011
Редактирование и Корректура
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#4463
Копирайтинг
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