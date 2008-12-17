Яркий, стильный дизайн за умеренную плату. Всегда в срок.

Работаю по ценам соответственным качеству своих работ, которые Вы можете посмотреть в портфолио.

Исполнителем являюсь только я, никаких тендеров, по сему переговоры ведутся лично со мной.

Всегда рад сотрудничеству.

- Желательна предоплата.

- Каждый проект предварительно очень детально оговаривается с заказчиком.

- Предлагаю бесплатную доработку, по окончанию проекта.

- Гарантирую выполнение работы в срок и в точности по ТЗ.

- Оплату принимаю только по Web-Money.

- Приоритеты на долгосрочную работу, но от разовых заказов не отказываюсь.

- Связь со мной по ICQ и\или мобильному телефону.