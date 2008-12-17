Яркий, стильный дизайн за умеренную плату. Всегда в срок.
Работаю по ценам соответственным качеству своих работ, которые Вы можете посмотреть в портфолио.
Исполнителем являюсь только я, никаких тендеров, по сему переговоры ведутся лично со мной.
Всегда рад сотрудничеству.
- Желательна предоплата.
- Каждый проект предварительно очень детально оговаривается с заказчиком.
- Предлагаю бесплатную доработку, по окончанию проекта.
- Гарантирую выполнение работы в срок и в точности по ТЗ.
- Оплату принимаю только по Web-Money.
- Приоритеты на долгосрочную работу, но от разовых заказов не отказываюсь.
- Связь со мной по ICQ и\или мобильному телефону.
Портфолио
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