СММ \ Комьюнити-менеджмент

Приветствуем вас!

Я специалист по игровым сообществам одной из компаний-операторов онлайн игр.

За мной стаж работы более 1 года над проектами индустрии онлайн игр.

Что я умею?

• Производить мониторинг трендов и упоминаний, занимаюсь аналитикой активности, умею формировать подходы к привлечению \ управлению \ удержанию пользователей.

• Привлекаю людей в сообщества, формирую и управляю мнениями.

• Генерирую развлекательный контент, заполняю наши ресурсы интересными публикациями: фактами, новостями, опросами, тематическими пикчами, душевными саундтреками.

• Общаюсь \ отвечаю на вопросы на внешних и внутренних ресурсах (официальные подфорумы, официальные группы ВК и Facebook).

• Занимаюсь развлечением существующих сообществ разного рода активностями - конкурсами, ивентами, акциями и пр.

• Набираю и управляю волонтерами. Ставлю интересные задачи. Делюсь опытом.

• Модерирую, веду игровые блоги (Wordpress), и форумы.

• Снимаю на любительском уровне видео-ролики, есть свой канал на YouTube.

Что я ищу?

• Интересные задачи, которые требуют креативных решений.

• Новые амбициозные, а так же уверенные олдскульные проекты.

• Плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество.

• Достойную оплату своих действий согласно полученным результатам.