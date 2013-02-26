Приветствуем вас!
Я специалист по игровым сообществам одной из компаний-операторов онлайн игр.
За мной стаж работы более 1 года над проектами индустрии онлайн игр.
Что я умею?
• Производить мониторинг трендов и упоминаний, занимаюсь аналитикой активности, умею формировать подходы к привлечению \ управлению \ удержанию пользователей.
• Привлекаю людей в сообщества, формирую и управляю мнениями.
• Генерирую развлекательный контент, заполняю наши ресурсы интересными публикациями: фактами, новостями, опросами, тематическими пикчами, душевными саундтреками.
• Общаюсь \ отвечаю на вопросы на внешних и внутренних ресурсах (официальные подфорумы, официальные группы ВК и Facebook).
• Занимаюсь развлечением существующих сообществ разного рода активностями - конкурсами, ивентами, акциями и пр.
• Набираю и управляю волонтерами. Ставлю интересные задачи. Делюсь опытом.
• Модерирую, веду игровые блоги (Wordpress), и форумы.
• Снимаю на любительском уровне видео-ролики, есть свой канал на YouTube.
Что я ищу?
• Интересные задачи, которые требуют креативных решений.
• Новые амбициозные, а так же уверенные олдскульные проекты.
• Плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество.
• Достойную оплату своих действий согласно полученным результатам.