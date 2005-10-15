⭐Только качественно и в срок⭐ - вёрстка сайтов с чистым кодом. SCSS и CSS3\HTML5.

Работая со мной вы экономите:

Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

Качественно разрабатываю адаптивную верстку, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна. Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат! Гарантия на верстку. Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

E-mail: [email protected]

Телеграм: @COD1F13D

Ответственность:

готов приступить уже

всегда довожу дело до конца

не нарушаю сроков

даю консультации по макету

не беру предоплату*

всегда на связи

- Вёрстка, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Figma.

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- CSS3 анимация сайтов.

- Профессиональное обслуживание и наполнение.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS.

Связь:

E-mail: [email protected]

Телеграм: @COD1F13D

Портфолио:

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Связь:

E-mail: [email protected]

Телеграм: @COD1F13D