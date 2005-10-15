⭐Только качественно и в срок⭐ - вёрстка сайтов с чистым кодом. SCSS и CSS3\HTML5.
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
- Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
- Гарантия на верстку. Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
E-mail: [email protected]
Телеграм: @COD1F13D
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- не беру предоплату*
- всегда на связи
- Вёрстка, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Figma.
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3 анимация сайтов.
- Профессиональное обслуживание и наполнение.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS.
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: @COD1F13D
Портфолио:
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Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: @COD1F13D