фото - очень крутое занятие, как процесс эго создания так и обработки

Недавно преобрел себе фотоаппарат( не самую лучшую зеркалку ) и решил освоит обработку фото: скачал бесплатный аналог PS и установил немало скриптов и плагинов( расширений) для программы. Мне безумно нравися редактировать фото, могу с уверенностью сказать что выполню любую просьбу заказчика. Тк я сейчас мало что из себя представляю готов выполнит работу беспатно. Примеры своих работ могу скинуть в любой соцсети где мы будем производить общение)