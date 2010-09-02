COMBINAT

Надежда Сапожникова COMBINAT

 
40 летРоссия/Екатеринбург
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Студия визуальных коммуникаций

Мы маленькая студия из российской глубинки, у каждого из нас загадочная русская душа и свое особое видение. Нас объединяет желание изменить мир к лучшему и немного на этом заработать.

Мы умеем думать, видеть и воплощать.

Среди наших клиентов частные лица, небольшие компании и даже один гигантский холдинг, одним словом все те, кто ценит оригинальность и считает деньги.

Портфолио
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Анимация
нет отзывов
от $1000
от 20 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $70
от 3 дней
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $900
от 15 дней
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Дизайн сайтов
нет отзывов
от $600
от 12 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
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от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $500
от 10 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
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от $300
от 10 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $700
от 14 дней
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