Надежда Сапожникова COMBINATCOMBINAT
40 летРоссия/Екатеринбург
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Студия визуальных коммуникаций
Мы маленькая студия из российской глубинки, у каждого из нас загадочная русская душа и свое особое видение. Нас объединяет желание изменить мир к лучшему и немного на этом заработать.
Мы умеем думать, видеть и воплощать.
Среди наших клиентов частные лица, небольшие компании и даже один гигантский холдинг, одним словом все те, кто ценит оригинальность и считает деньги.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Баннер образовательному центру "Студема"181 просмотр
- Анимированный логотип "RichHouse"182 просмотра
- Баннер для кафе175 просмотров
- Торговый центр "Гудвин" г. Тюмень232 просмотра
- Анимация в шапке сайта198 просмотров
- Анимация в шапке сайта185 просмотров
- Заставка на сайте182 просмотра
- Без названия187 просмотров
- Чемпионат среди СМИ213 просмотров
- Ремонт принтеров191 просмотр
- Иконки на сайт агенства недвижимости330 просмотров
- Отрисовка телевизора на конкурс по тех-дизайну233 просмотра
Анимация
нет отзывов
от $1000
от 20 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $70
от 3 дней
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $900
от 15 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $600
от 12 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $100
от 5 дней
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Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $500
от 10 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $300
от 10 дней
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Обработка фотографий
нет отзывов
от $30
от 1 дня
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Фирменный стиль
нет отзывов
от $700
от 14 дней
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