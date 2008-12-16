COMPASS-Xpert

Задание было достаточно сложным (механика акции не простая и отобразить ее с помощью баннера было не просто). Кроме того, Александр добавил в баннер эмоциональную составляющую, что и дает всегда самую высокую кликабельность баннера. Всем рекомендую этого фрилансера