COMPASS-Xpert

Ситуация: на сайте установлен эдитор, который плохо работает с InternetExplorer: при добавлении информации из Word текст становится не структурированным (теряются абзацы). Фактически текст заливается сплошняком. Пример здесь http://www.mytrainer.com.ua/user/gulina2/ При этом, при добавлении текста из ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходима оптимизация и "белое"продвижение сайта www.compas.in.ua по ключевым словам в топ 10 гугла. 1) Принимаются предложения только от Киевлян! (Предпочитаю личное общение с человеком, который будет выполнять заказ) Принимаются предложения только от Киевлян! Принимаются предложения только от ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт14 лет назад
Компания "КОМПАС - эксперт рынка тренингов" занимается консалтингом. Подбирает тренинги клиентам, под их потребность. Адрес сайта www.compas.in.ua Возникла необходимость в изменениии дизайна логотипа сайта. Необходимо оставить старую концепцию слово "Компас - эксперт рынка тренингов", предложив новый, ...Логотипы и Знаки13 заявокЗакрыт15 лет назад
- $20
Необходим баннер для рекламы тренингаБаннеры32 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $20
Нужен Gif баннер 468x60 для совместной акции между интернет магазином по продаже книг и тренинговой компанией Замысел акции: Человек, купивший в интеренет-магазине бизнес-литературы на сумму 100 грн (сумма еще не определена окончательно и может изменятся), ...Баннеры1 исполнительЗавершен15 лет назад
Для проекта, связанного с бизнес-тренингами, обучением и консалтингом необходим эксклюзивный контент (статьи, обзоры). Это могут быть как авторские статьи так и рерайтинг. Объем статей в среднем 2000 -2200 знаков. Прошу предоставить варианты работ: -статьи -рерайтинг - исходник и то, ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
Создание сайта, аналогичного по функционалу weblancer. Принимаются предложения только от жителей г. Киева Прошу в отклике указать примерный срок и стоимость в гривнах.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Сайт www.compas.in.ua Есть пожелания по доработке данного сайта (изменения в текущем состоянии) + реализация дополнительных возможностей. Два основных требования: 1. Предложения принимаются только от проживающих в Киеве 2. Ценовая политика - гривны.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $100
Предполагается выпуск четырех ежемесячных календарей. Календарь будет треугольный. С одной стороны - календарь на месяц, с другой сотороны - картинка. Серия из четырех картинок в одинаковой стилистике. Сюжеты обыгрывают офисную жизнь и взаимодействие с коллегами. Какие-то ...Верстка полиграфии29 заявокЗакрыт15 лет назад