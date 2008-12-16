COMPASS-Xpert

Валерий Пожидаев COMPASS-Xpert

 
49 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
E-mail: [email protected]

  • Исправление встроенного эдитора

    Ситуация: на сайте установлен эдитор, который плохо работает с InternetExplorer: при добавлении информации из Word текст становится не структурированным (теряются абзацы). Фактически текст заливается сплошняком. Пример здесь http://www.mytrainer.com.ua/user/gulina2/ При этом, при добавлении текста из ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Оптимизация и "белое" продвижение сайта

    Необходима оптимизация и "белое"продвижение сайта www.compas.in.ua по ключевым словам в топ 10 гугла. 1) Принимаются предложения только от Киевлян! (Предпочитаю личное общение с человеком, который будет выполнять заказ) Принимаются предложения только от Киевлян! Принимаются предложения только от ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип "Компас"

    Компания "КОМПАС - эксперт рынка тренингов" занимается консалтингом. Подбирает тренинги клиентам, под их потребность. Адрес сайта www.compas.in.ua Возникла необходимость в изменениии дизайна логотипа сайта. Необходимо оставить старую концепцию слово "Компас - эксперт рынка тренингов", предложив новый, ...

    Логотипы и Знаки13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Баннер для совместной акции

    $20

    Нужен Gif баннер 468x60 для совместной акции между интернет магазином по продаже книг и тренинговой компанией Замысел акции: Человек, купивший в интеренет-магазине бизнес-литературы на сумму 100 грн (сумма еще не определена окончательно и может изменятся), ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Написание статей и рерайтинг

    Для проекта, связанного с бизнес-тренингами, обучением и консалтингом необходим эксклюзивный контент (статьи, обзоры). Это могут быть как авторские статьи так и рерайтинг. Объем статей в среднем 2000 -2200 знаков. Прошу предоставить варианты работ: -статьи -рерайтинг - исходник и то, ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создание сайта

    Создание сайта, аналогичного по функционалу weblancer. Принимаются предложения только от жителей г. Киева Прошу в отклике указать примерный срок и стоимость в гривнах.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка сайта

    Сайт www.compas.in.ua Есть пожелания по доработке данного сайта (изменения в текущем состоянии) + реализация дополнительных возможностей. Два основных требования: 1. Предложения принимаются только от проживающих в Киеве 2. Ценовая политика - гривны.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Календарь с веселой картинкой в фирменном стиле

    $100

    Предполагается выпуск четырех ежемесячных календарей. Календарь будет треугольный. С одной стороны - календарь на месяц, с другой сотороны - картинка. Серия из четырех картинок в одинаковой стилистике. Сюжеты обыгрывают офисную жизнь и взаимодействие с коллегами. Какие-то ...

    Верстка полиграфии29 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
9 часов назад
$300
10 баллов
14 лет назад
Написание статей и рерайтинг
Рекомендую Валерия как хорошего заказчика!
Спасибо большое Лере. Статьи у нее всегда очень качественные. Подход к работе творческий. Я был доволен вдвойне: качественный текст + высокий процент ключевых слов. Планирую и далее работать с ней.
Ответный отзыв
varchich
41 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Баннер для совместной акции
Отличный заказчик: четко сформулированные задачи, доброжелательная и корректная манера общения, своевременная оплата. Было приятно сотрудничать.
Задание было достаточно сложным (механика акции не простая и отобразить ее с помощью баннера было не просто). Кроме того, Александр добавил в баннер эмоциональную составляющую, что и дает всегда самую высокую кликабельность баннера. Всем рекомендую этого фрилансера
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