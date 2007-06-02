👋❤️ Зручні та швидкі послуги, швидка відповідь та цікаві ідеї!Досить багато креативу в одноиму профілі)

✍️Трішки про себе:

16р. Займаюсь у худ шк, переможниця змагань зі створення логотипів, президент школи, відмінниця як у звичайній школі так і художній ( креативність та фантазія на вищому рівні)

Зможу створити класні логотипи , аватарки для акк, придумаю назву компанії,відеомонтаж , прикольні фото та реклама компаній ,донесу головну думку лише у 2х словах.

Особливість моєї роботи:

Я виконаю замовлення за вашими побажанями ,а також додам свій варіант , який може бути кращим)

Головна ціль-зробити ваше життя простіше!

можливість слідкувати за моїм життям :

тік ток: @s_kris_tina

інстаграм: 1_kris_2_tina

Це надасть вам гарантію у чесності та справидливості , а мені змогу війти в довіру)💗

Все ,що від вас потрібно

Чіткі вказівки та побажання

Довіра

Чудовий настрій

Все інше розберемо разом 🌹