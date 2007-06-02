✍️Трішки про себе:
16р. Займаюсь у худ шк, переможниця змагань зі створення логотипів, президент школи, відмінниця як у звичайній школі так і художній ( креативність та фантазія на вищому рівні)
Зможу створити класні логотипи , аватарки для акк, придумаю назву компанії,відеомонтаж , прикольні фото та реклама компаній ,донесу головну думку лише у 2х словах.
Особливість моєї роботи:
Я виконаю замовлення за вашими побажанями ,а також додам свій варіант , який може бути кращим)
Головна ціль-зробити ваше життя простіше!
можливість слідкувати за моїм життям :
тік ток: @s_kris_tina
інстаграм: 1_kris_2_tina
Це надасть вам гарантію у чесності та справидливості , а мені змогу війти в довіру)💗
Все ,що від вас потрібно
Чіткі вказівки та побажання
Довіра
Чудовий настрій
Все інше розберемо разом 🌹