$500
Программа - CSNotesTree 2003 Lite. Создавалась для личных целей. Предлагаю на продажу исходники для дальнейшей разработки и доработки. Цена договорная. Возможен торг.
Прикладное ПОнет заявок
Закрыт
19 лет назад
Программит-фрилансер ищет удалённую работу. Возможна как разовая, так и постоянная работа. Оплата наличными (в Москве) или WebMoney.
Опыт удалённой работы есть (более года).
Уверенно оперирую такими языками, как:
MSVC++6, MFC/COM (опыт более 3 лет, пример - программа CSNotesTree на http://www.csappsupport.newmail.ru)
Visual Basic (опыт более 6 лет)
Pascal
С
ASM-51
PHP (написан движок www.nomusic.ru)
Обучаемость высокая. При необходимости получаю недостающие знания из MSDN и электронной документации в интернете.
Программа - CSNotesTree 2003 Lite. Создавалась для личных целей. Предлагаю на продажу исходники для дальнейшей разработки и доработки. Цена договорная. Возможен торг.