Программит-фрилансер ищет удалённую работу. Возможна как разовая, так и постоянная работа. Оплата наличными (в Москве) или WebMoney.

Опыт удалённой работы есть (более года).

Уверенно оперирую такими языками, как:

MSVC++6, MFC/COM (опыт более 3 лет, пример - программа CSNotesTree на http://www.csappsupport.newmail.ru)

Visual Basic (опыт более 6 лет)

Pascal

С

ASM-51

PHP (написан движок www.nomusic.ru)

Обучаемость высокая. При необходимости получаю недостающие знания из MSDN и электронной документации в интернете.