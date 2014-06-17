iOS-, Mac OS-, OS X-, Android- разработчик, Web- программист, дизайнер.

Мы поможем воплотить в реальность вашу замечательную идею, преобразив ее в успешное и функциональное приложение!

Опыт работы: Более трех лет.

Сайт: http://ctbsoft.md/

Краткая информация:

Опытная компания по разработке сайтов и приложений для Android, iOS и Mac OS.

Название компании: CTB Soft

Специальность, сфера деятельности: Программисты, Верстальщики, Дизайнеры, Маркетологи.

Резюме: CTB Soft предлагает услуги по созданию сайтов и приложений любой сложности для Android, iOS, Mac OS.

Наши услуги:

iOS и Mac OS разработка:

CTB Soft имеет богатый опыт по созданию iOS и Mac OS приложений. Доверив нам разработку программ для iPhone, iPad или Mac OS, вы получите профессиональную техническую поддержку вашего проекта и грамотную стратегию.

Android разработка:

У нашей компании большой опыт в сфере разработок приложений для платформы Android. От бизнес решений и промо-приложений до детских развивающих игр.

Веб разработка:

Создание сайта трудоемкий процесс. Он требует работы целой команды профессионалов: программистов, дизайнеров, маркетологов и самого клиента, который может предлагать свои идеи и вносить коррективы.

Вид занятости: полная

Знание языков: Русский, Английский

Дополнительная информация:

Наши работы:

Наша команда разработала более 50 приложений для iOS и 35 приложений для Android!