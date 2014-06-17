Мы поможем воплотить в реальность вашу замечательную идею, преобразив ее в успешное и функциональное приложение!
Опыт работы: Более трех лет.
Сайт: http://ctbsoft.md/
Краткая информация:
Опытная компания по разработке сайтов и приложений для Android, iOS и Mac OS.
Название компании: CTB Soft
Специальность, сфера деятельности: Программисты, Верстальщики, Дизайнеры, Маркетологи.
Резюме: CTB Soft предлагает услуги по созданию сайтов и приложений любой сложности для Android, iOS, Mac OS.
Наши услуги:
iOS и Mac OS разработка:
CTB Soft имеет богатый опыт по созданию iOS и Mac OS приложений. Доверив нам разработку программ для iPhone, iPad или Mac OS, вы получите профессиональную техническую поддержку вашего проекта и грамотную стратегию.
Android разработка:
У нашей компании большой опыт в сфере разработок приложений для платформы Android. От бизнес решений и промо-приложений до детских развивающих игр.
Веб разработка:
Создание сайта трудоемкий процесс. Он требует работы целой команды профессионалов: программистов, дизайнеров, маркетологов и самого клиента, который может предлагать свои идеи и вносить коррективы.
Вид занятости: полная
Знание языков: Русский, Английский
Дополнительная информация:
Наши работы:
Наша команда разработала более 50 приложений для iOS и 35 приложений для Android!
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