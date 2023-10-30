Не всё, но вкратце

Образование лингвистическое «германские языки, германистика» Английский, немецкий. Опыт работы в американском бренде менеджером магазина Vans, сейчас работаю в туристическом бизнесе около 2 лет в Грузии, для англо и русскоговорящих туристов. Работаю со всеми сайтами посредниками Exspedia, Hostelworld, Exstranet, Ostrovok, Sutochno, Booking, Airbnb. Могу сделать таблицы для работы отелей и хостелов в Otelms или просто Exel. Владею Photoshop, Adope редакция фото, презентации, составление презентация. Общение с клиентами и потенциальными партнерами.