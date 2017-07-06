Звукорежиссер,саунд-продюссер

•Запись,сведение,мастеринг, аранжировка музыкальных треков на студиях звукозаписи.

•Работа с программами Cubase,Logic pro x,FL studio на профессиональном уровне.

•Работа с VST плагинами,Midi контроллерами,внешними процессорами эффектов.

•Сочинение собственных авторских произведений.

•Разработка креативных идей и последующее воплощение в жизнь.

•Организация,проведение мероприятий с приглашёнными артистами.

•Опыт концертных выступлений сольно и в команде более 10 лет(с 2006г).

•Ведение и администрирование новостных пабликов.

•Имеется технический опыт в подготовке ,выставке и подключении оборудования,проверке его исправности.

•Навыки в мелком ремонте и обслуживании музыкального оборудования.

•Имеется домашняя продакшен-студия-могу работать удалённо

•CVTVNIDZE BEATS - Мои работы по аранжировке и написанию инструменталов

•URBANN.REC - Наша студия звукозаписи