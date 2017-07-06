Андрей Сатановский CVTVNIDZECVTVNIDZE
•Запись,сведение,мастеринг, аранжировка музыкальных треков на студиях звукозаписи.
•Работа с программами Cubase,Logic pro x,FL studio на профессиональном уровне.
•Работа с VST плагинами,Midi контроллерами,внешними процессорами эффектов.
•Сочинение собственных авторских произведений.
•Разработка креативных идей и последующее воплощение в жизнь.
•Организация,проведение мероприятий с приглашёнными артистами.
•Опыт концертных выступлений сольно и в команде более 10 лет(с 2006г).
•Ведение и администрирование новостных пабликов.
•Имеется технический опыт в подготовке ,выставке и подключении оборудования,проверке его исправности.
•Навыки в мелком ремонте и обслуживании музыкального оборудования.
•Имеется домашняя продакшен-студия-могу работать удалённо
•CVTVNIDZE BEATS - Мои работы по аранжировке и написанию инструменталов
•URBANN.REC - Наша студия звукозаписи
- Пример готового трека с нуля -2161 просмотр
- Пример готового трека с нуля171 просмотр
- Сведение трека146 просмотров
- CVTVNIDZE BEATS - Примеры инструменталов часть 2199 просмотров
- CVTVNIDZE BEATS - Примеры инструменталов часть 1185 просмотров