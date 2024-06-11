Эксперт в деревянном домостроении.

Здравствуйте. Профессионально занимаюсь в сфере проектирования и деревянного домостроения с 2008 года. С 1999 по 2008 - был студентом ЖГТУ и в свободное время подрабатывал на производстве мебели. В целом вся моя жизнь связанна со строительством.

С 2017 по 2020 переезжаю в Финляндию что бы перенять опыт, на производстве финских каркасников. С 2020 по нынешнее время работаю удалённо на компанию в Нидерландах, а так же имеем своё производство в Житомирской области.