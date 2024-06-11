Эксперт в деревянном домостроении.
Здравствуйте. Профессионально занимаюсь в сфере проектирования и деревянного домостроения с 2008 года. С 1999 по 2008 - был студентом ЖГТУ и в свободное время подрабатывал на производстве мебели. В целом вся моя жизнь связанна со строительством.
С 2017 по 2020 переезжаю в Финляндию что бы перенять опыт, на производстве финских каркасников. С 2020 по нынешнее время работаю удалённо на компанию в Нидерландах, а так же имеем своё производство в Житомирской области.
Портфолио
- Каркасник 147 м2, два этажа, 6 человек1 просмотр
- Каркасный дом, 74 м2, на четыре человеканет просмотров
- Каркасный дом, 70 м2, на четыре человеканет просмотров
- Каркасный дом, 75 м2, на два человеканет просмотров
- Каркасный домик, 30 м2нет просмотров
- Каркасный дом, 110 м2нет просмотров
- Каркасный дом, 55 м2нет просмотров
- Каркасный дом, 40 м2нет просмотров
- Каркасный дом, 35 м2нет просмотров
- Каркасный дом, 30 м2нет просмотров
- Каркасный домнет просмотров
Архитектура зданий
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$16/час
от $128от 1 дня
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