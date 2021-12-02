Настройка рекламы в Фейсбук и Инстаграм

-Изучение продукта,аватаров ЦА,УТП конкурентов - Аудит и составление рекомендаций поконверторам клиента - Стратегия трафика.- Генерация целевого рафика из социальныхсетей.- Лидогенерация изсоц.сетей- Прогноз бюджета кампаний- Контроль ROMI, CTR и других показателей аккаунта - Формирование ЦКП попроекту- Ведение отчетности, анализ и подготовка презентаций по выполненной работе - Формирование офферовСТА для креативов - ТЗ на созадние рекламных макетов - Создание рекламных макетов-креативов-тизеров- ТЗ на съемку видео креативов- Написание текстов Для рекламных постов(ТЗ копирайтеру) - Создание и оптимизацияРК (аудитории / базы дляLaL/ ретаргетинг)- Ежеденевноеотслеживание показателей и коррекция PK- Составление внутренней отчетности ПО показателям.