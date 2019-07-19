Созданием чат ботов под ключ

Меня зову Александр , мы с командой специалистов создаем чат-боты в Facebook, Viber и Telegram для бизнеса.Хочу Вам предложить сотрудничество, а именно:Создание чат-бота "под ключ" для решения любых бизнес-задач.Зачем бизнесу нужен чат-бот?Чат-бот - виртуальный собеседник, который играет роль помощника-консультанта и автоматически отвечает на сообщения.Их использование полезно для клиентов, с помощью бота можно заказать пиццу, такси, забронировать билеты не выходя из мессенджера.Что Вы получите, внедрив чат-бота в свой бизнес?- экономию времени и ресурсов- привлечение целевых клиентов- увеличение прибыли- автоматизацию бизнес-процессов- круглосуточную работу 24\7Если Вы все еще сомневаетесь, а нужен ли он вашему бизнесу, вспомните, что 20 лет назад то же самое говорили о сайтах, а еще всего лишь 5 лет назад - о страничках в соцсетях. Тренды меняются! Так что ловите момент, чтобы стать в своей нише первыми.Посмотрите некотрые кейсы, чтобы убедиться в нашей компетенции:https://telegram.me/TarasGrygorovych_bothttps://telegram.me/printhouse_botm.me/visioneinternam.me/1852241161692827m.me/2360386543988075m.me/ilovebellefeverИ напоследок, пройдите мини-опрос, который сможет помочь нам изучить Вашу нишу и гарантировано сделать чат-бот лучшим в Вашей нише.Мини-опрос: https://mrqz.me/5c2ee7f72ca0510049366c5aКонтакты для связи с нами:Телеграм - Вайбер - Почта - С ув Александр!