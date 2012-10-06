Контент-менеджер
Качественно наполняю интернет-магазины и сайты на различных CMS.
Работаю только по предоплате.
В субботу, воскресенье и праздничные дни я не работаю.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Наполнение интернет-магазина178 просмотров
- Наполнение интернет-магазина187 просмотров
- Наполнение интернет-магазина161 просмотр
- Наполнение интернет-магазина177 просмотров
- Наполнение интернет-магазина161 просмотр
- Наполнение сайта предложениями турфирм172 просмотра
- Наполнение сайта объектами184 просмотра
- Редактирование каталога интернет-магазина148 просмотров
- Наполнение сайта странами/городами162 просмотра
- Добавление календаря игр165 просмотров
- Поиск информации для сайта169 просмотров
- Наполнение сайта161 просмотр