Calcutta

Калькутта Calcutta

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Контент-менеджер

Качественно наполняю интернет-магазины и сайты на различных CMS.

Работаю только по предоплате.

В субботу, воскресенье и праздничные дни я не работаю.

Портфолио
Показать больше работ