Лингвист, переводчик, преподаватель

Мартынова Анастасия

Образование: неполное высшее (5 курс)

Факультет: иностранных языков

Специальность: лингвист, переводчик, преподаватель

Иностранные языки:

Английский язык: свободно владею

Французский язык: средний уровень

Испанский язык: базовый уровень

Опыт работы: письменный переводчик (1,5 года)

Курсы и тренинги:

- Business English, Москва

- Интенсивный курс испанского языка, Барселона

Компьютерные навыки: продвинутый пользователь

Word, Excel, Internet, Photoshop

Дополнительные сведение:

Ответственность

Коммуникабельность

Активность

Трудолюбие

желание учиться и совершенствовать профессиональные навыки

стремление к достижению только качественного результата в указанные сроки