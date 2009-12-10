Лингвист, переводчик, преподаватель
Мартынова Анастасия
Образование: неполное высшее (5 курс)
Факультет: иностранных языков
Специальность: лингвист, переводчик, преподаватель
Иностранные языки:
Английский язык: свободно владею
Французский язык: средний уровень
Испанский язык: базовый уровень
Опыт работы: письменный переводчик (1,5 года)
Курсы и тренинги:
- Business English, Москва
- Интенсивный курс испанского языка, Барселона
Компьютерные навыки: продвинутый пользователь
Word, Excel, Internet, Photoshop
Дополнительные сведение:
Ответственность
Коммуникабельность
Активность
Трудолюбие
желание учиться и совершенствовать профессиональные навыки
стремление к достижению только качественного результата в указанные сроки
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