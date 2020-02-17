Любые виды работы с текстом и субтитрами

Филолог, лингвист.

Создаю субтитры к видео в формате .srt, .ass. Работаю в программах Aegisub, VDub и т. д.

Транскрибирую аудио/видео в текст.

Перевожу с английского на русский.

Произвожу редактуру и корректуру художественных, научных текстов, а так же постов жля блогов и Instagram. 1) Перенос готового текста в файл субтитров с редактурой, выставлением тайм-кода и последующим вшиванием (или без него);2) Перевод (английский-русский, не технический) с последующим переносом в файл субтитров;3) Удаление вшитых субтитров, небольшого водяного знака из видео;4) Вшивание Вашего логотипа/водяного знака (должен быть предоставлен в формате PNG);5) Работа с векторным рисованием, тегами Aegisub;6) Тайпсет, оформление (затухание, выезжающие субтитры, цвет, шрифт, рамки).Рассматриваю предложения о долгосрочном сотрудничестве.