копирайтер, журналист, писатель

Закончила факультет журналистики. Обладаю большим опытом написания текстов, как публицистических, так и рекламных.

Более 7 лет работала журналистом в различных изданиях - корпоративных, региональных еженедельных газетах, сотрудничала с журналами.

Более трех лет занимаюсь копирайтингом: являлась штатным копирайтером в одном из самых крупных российских учебных центров ("Специалист"), затем в крупной обслуживающей компании, лидере на рынке обслуживания недвижимости. Также выполняла задания по написанию текстов для других компаний. Легко вникаю в специфику различных сфер деятельности.

Обладаю большим опытом написания:

- Рекламных описаний для товаров и услуг

- Подготовки текстов на сайт: информационных и рекламных

- Текстов листовок, буклетов, плакатов и другой печатной продукции

- Новостей о компании на внутренние сайты и для СМИ

- Пресс-релизов о компании

- Статей для специализированных блогов - экспертное мнение компании о различных вопросах и проблемах сферы, в которой работает компания

- Текстов для акций, спецпредложений

- Тексты речей для руководства компании, официальные письма, коммерческие предложения

- Концепции проектов

- Рерайт

- Перевод и адаптация французских текстов