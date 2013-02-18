Закончила факультет журналистики. Обладаю большим опытом написания текстов, как публицистических, так и рекламных.
Более 7 лет работала журналистом в различных изданиях - корпоративных, региональных еженедельных газетах, сотрудничала с журналами.
Более трех лет занимаюсь копирайтингом: являлась штатным копирайтером в одном из самых крупных российских учебных центров ("Специалист"), затем в крупной обслуживающей компании, лидере на рынке обслуживания недвижимости. Также выполняла задания по написанию текстов для других компаний. Легко вникаю в специфику различных сфер деятельности.
Обладаю большим опытом написания:
- Рекламных описаний для товаров и услуг
- Подготовки текстов на сайт: информационных и рекламных
- Текстов листовок, буклетов, плакатов и другой печатной продукции
- Новостей о компании на внутренние сайты и для СМИ
- Пресс-релизов о компании
- Статей для специализированных блогов - экспертное мнение компании о различных вопросах и проблемах сферы, в которой работает компания
- Текстов для акций, спецпредложений
- Тексты речей для руководства компании, официальные письма, коммерческие предложения
- Концепции проектов
- Рерайт
- Перевод и адаптация французских текстов