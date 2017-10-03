CanKuanysh

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- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
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Уважаемые разработчики, требуется исправить ошибку в коде Drupal, которая приводит к возникновению этой ошибки при загрузке картинки с панели администратора вконтент, на слайдер Исправить требуется сейчас, оплачу сразу после проверки. Все доступы на руках. Текст ошибки: Загруженный ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
[url=http://kanpar.com/]Kanpar.com С[/url]кайп.: kunyanbНеобходимо доработать проект, а так же исправить имеющиеся ошибки.1- Модифицировать слайдер так, что бы картинки отображались рандомно и во весь размер.2- Убрать слоган с шапки сайта.3- Сделать возможным редактировать надпись в форме поиска4- Пропали ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад