CanKuanysh

Здравствуйте уважаемые разработчики Ссылка [url=http://kanpar.com/k-bu1025]http://kanpar.com/k-bu1025[/url]. Сайт на Друпале На сайте есть родительские категории и дочерние категории(суб катег) Это то как привязываются товары к категориям при добавлении товара с админки(Здесь все работает правльно) ****Так вот сейчас проблема заключается в том что ...