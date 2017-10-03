CanKuanysh

Куаныш CanKuanysh

 
32 годаКазахстан/Астана
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Небольшие правки в коле и в верстке

    1-Правка в слайдере(улучшить адаптивность в режиме большого экрана) 2- Поменять название в фильтре 3-Внести корректировку в отображинии товаров на странице Products 4-Добавить защту от спама или роботов на странице Обратной связи Сайт http://www.kanpar.com/  CMS Drupal

    Drupal
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Подправить отображение категорий

    Здравствуйте уважаемые разработчики Ссылка [url=http://kanpar.com/k-bu1025]http://kanpar.com/k-bu1025[/url]. Сайт на Друпале На сайте есть родительские категории и дочерние категории(суб катег) Это то как привязываются товары к категориям при добавлении товара с админки(Здесь все работает правльно) ****Так вот сейчас проблема заключается в том что ...

    Карточки товаров
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Исправить ошибку в коде Drupal

    Уважаемые разработчики, требуется исправить ошибку в коде Drupal, которая приводит к возникновению этой ошибки при загрузке картинки с панели администратора вконтент, на слайдер  Исправить требуется сейчас, оплачу сразу после проверки. Все доступы на руках. Текст ошибки: Загруженный ...

    Drupal
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Правки по сайту. Drupal

    [url=http://kanpar.com/]Kanpar.com С[/url]кайп.: kunyanbНеобходимо доработать проект, а так же исправить имеющиеся ошибки.1- Модифицировать слайдер так, что бы картинки отображались рандомно и во весь размер.2- Убрать слоган с шапки сайта.3- Сделать возможным редактировать надпись в форме поиска4- Пропали ...

    DrupalПравки на сайтКарточки товаров
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад