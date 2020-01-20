Графический дизайн.

Привет!

Меня зовут Екатерина, я занимаюсь дизайном 3 года.

Сначала это были различные иллюстрации, сейчас я делаю дизайн социальных сетей (баннеры для вк, фейсбук, ютуб, твич., бесконечные ленты инста, иконки для вечных сторис) дизайн лендингов.

Работаю в программах: Adobe (illustrator, photoshop, animate, XD, indesign), Figma, Scetch, Tilda.

Нахожусь в онлайне практически 24 на 7, поэтому отвечаю очень быстро, и правки, если такие есть, вносятся достаточно быстро.

Пишите буду рада с Вами сотрудничать :)