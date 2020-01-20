Екатерина CanadiansadCanadiansad
29 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Графический дизайн.
Привет!
Меня зовут Екатерина, я занимаюсь дизайном 3 года.
Сначала это были различные иллюстрации, сейчас я делаю дизайн социальных сетей (баннеры для вк, фейсбук, ютуб, твич., бесконечные ленты инста, иконки для вечных сторис) дизайн лендингов.
Работаю в программах: Adobe (illustrator, photoshop, animate, XD, indesign), Figma, Scetch, Tilda.
Нахожусь в онлайне практически 24 на 7, поэтому отвечаю очень быстро, и правки, если такие есть, вносятся достаточно быстро.
Пишите буду рада с Вами сотрудничать :)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Первые экраны38 просмотров
- Баннеры для инста45 просмотров
- Арт обработка48 просмотров
- Dtiys49 просмотров
- П36 просмотров