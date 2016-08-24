CanavaIIlya

Фриланс; Инжиниринг/Архитектура

Участвовал в разработке большого количествапроектов гражданских, промышленных, жилых и административных зданий. Веду

проект с момента эскизной разработки до стадии П или РД (ГИП), разрабатываю

конструктивную часть, работаю с командой специалистов — фрилансеров.

ВладеюAutoCad, ArchiCad, Revit, Компас, SCAD и многим другим. Навыки в области

обследования зданий и сооружений, оценки технического состояния и несущей

способности строительных конструкций, подготовки отчётов и экспертных

заключений.

Опыт проектирования зданий различногоназначения.

Взаимодействие со строителями и смежнымиспециальностями.

Знание нормативной документации.

Разработкаэскизных проектов на строительство зданий и сооружений

Разработкарабочей документации (разделы АР, АС, КЖ, КМ, КД)

Разработкаразделов АР, КР проектной документации

Проектирование внутренних и наружных систем и коммуникаций

Разработка проектов ПОС (ПОД) и ППР

Опытный пользователь программ: ArchiCad,AutoCad, Photoshop, CorelDraw, MSOffice

Обследование строительных конструкцийзданий и сооружений, выполнение натурных испытаний и измерений.

О себе:

Ответственен, трудолюбив, обладаювысокой работоспособностью, умением все грамотно структурировать. Отличаюсь

способностью анализировать факты, собирать необходимую информацию и на

основании этого принимать взвешенные решения. Ответственен за принятые решения

и выполненные действия.