CanavaIIlya

Участвовал в разработке большого количествапроектов гражданских, промышленных, жилых и административных зданий. Веду
проект с момента эскизной разработки до стадии П или РД (ГИП), разрабатываю
конструктивную часть, работаю с командой специалистов — фрилансеров.
ВладеюAutoCad, ArchiCad, Revit, Компас, SCAD и многим другим. Навыки в области
обследования зданий и сооружений, оценки технического состояния и несущей
способности строительных конструкций, подготовки отчётов и экспертных
заключений.
Опыт проектирования зданий различногоназначения.
Взаимодействие со строителями и смежнымиспециальностями.
Знание нормативной документации.
Разработкаэскизных проектов на строительство зданий и сооружений
Разработкарабочей документации (разделы АР, АС, КЖ, КМ, КД)
Разработкаразделов АР, КР проектной документации
Проектирование внутренних и наружных систем и коммуникаций
Разработка проектов ПОС (ПОД) и ППР
Опытный пользователь программ: ArchiCad,AutoCad, Photoshop, CorelDraw, MSOffice
Обследование строительных конструкцийзданий и сооружений, выполнение натурных испытаний и измерений.
О себе:
Ответственен, трудолюбив, обладаювысокой работоспособностью, умением все грамотно структурировать. Отличаюсь
способностью анализировать факты, собирать необходимую информацию и на
основании этого принимать взвешенные решения. Ответственен за принятые решения
и выполненные действия.