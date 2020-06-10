Canine

Иван Canine

 
28 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Транскрибация видео в субтитры

    Требуется транскрибация видео на русском языке продолжительностью 1 час в субтитры. Укажите стоимость за 1 час работы и время, необходимое для выполнения задачи. Пример работы будет предоставлен по запросу.

    Транскрибация110 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Установить модуль DLE

    Требуется установить модуль на последнюю версию DLE. Модуль не тестировался на предыдущих версиях. Необходима интеграция кнопок для переключения серий видео в iframe. Подробная информация о модуле предоставлена.

    DLE
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Создание киносайта на dle

    Требуется разработка киносайта на CMS DLE с аналогичной структурой сайта myseria.pro. Необходимо сверстать шаблон и добавить модуль для создания структуры. Также требуется разработка модуля для автонаполнения новыми сериями с использованием видеобалансера. Интересуют предложения по ценам.

    DLE
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод субтитров с русского на английский

    Требуется качественный перевод субтитров с русского на английский язык. В прикрепленном файле текст на 16 тыс символов. Необходимо проверить перевод и исправить ошибки с помощью программы subtitle edit. Укажите стоимость перевода, вашу квалификацию и время выполнения задачи.

    Переводы30 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написание песни (музыки)

    Требуется создание авторских песен с передачей исключительных прав на использование. Ищем от 5 до 10 песен, могут быть как новые композиции, так и готовые работы. Необходимо предоставить договор о передаче авторских прав и все исходные файлы заказанных песен.

    Музыка и Звуки23 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Yandex cloud OCR - TEXT DETECTION

    Нужен скрипт(программа) для распознавания текста на изображениях и сохранения результата для каждого изображения отдельно.(используя Yandex cloud) Например у нас папка с изображениями 1.jpeg,2.jpeg,3.jpeg и т.д. Нужно распознать и ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Изменение параметров программы (если это возможно)

    Нужно изменить шрифт субтитров в программе movavi video converter 17.3(17.5)  Программа работает на ffmpeg и возможно где то есть параметры, которые можно изменить Интересует размер шрифта и тип шрифта. Важна именно 17 ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Распознать надписи на видео

    Вот видео https://drive.google.com/file/d/14rcYiEGWXB92sEZIaHrX5T74r2E3gsUc/view?usp=sharing Нужен скрипт, чтобы распознавать время появления и исчезновения надписей в облачках. Возможно можно использовать этот https://git.clapity.eu/Id/YoloCR но я не знаю как его запустить. Если вы сможете проверить его работоспособность и настроить ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Перевод видео с английского на русский

    Вот пример того, что нужно сделать: http://prntscr.com/sxjjxq http://prntscr.com/sxjk2e (надписи нужно перевести) Перевод можно делать гугл (яндекс) переводчиком и отредактировать текст, чтобы он был читаем, но желательно знание английского, так как не все можно понять. ...

    Переводы144 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание видео в программе, без съемки.

    Нужно создать похожее видео: https://www.youtube.com/channel/UCgO3XsLBQpuR1bmo_4uXHsw/videos Вот примерный сюжет https://ficbook.net/readfic/141658 все точно обговорим в ЛС. Вам нужно сделать само видео с диалогами, для его создания вам нужен будет компьютер, либо просто хороший смартфон ios или ...

    AndroidiOS
    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание видео с анимацией

    Хотелось бы узнать, сколько будет стоить создание подобных видео https://www.youtube.com/channel/UChObruZO2D_13VjDGXuONuA/videos  Пожалуйста посмотрите канал и напишите цену, за сколько бы вы создали подобное видео.

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Озвучка сериала на английский по субтитрам.

    Требуется сделать озвучку сериала, длительность одной серии примерно 2.5 часа. Я пока что не уверен, так как не знаю, на сколько дорого это будет и окупится ли. Предлагайте свои цены на озвучку, озвучка ...

    Озвучивание45 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание сайта с нуля с графическим редактором

    Вот примерное ТЗ того, что нужно создать, мне интересно сколько такое может стоить, я нашел исполнителя и хочу узнать, можно ли сделать дешевле, чем он предлагает.(сколько не скажу, пишите свои предложения, если у вас будет ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Песня с полной передачей АП.

    Нужна авторская песня для последующей ее монетизации. Мне нужны все права на ее использование, можно готовую, если мне понравится я могу купить. Возможна покупка до 5 песен. Предлагайте свою цену за создание ...

    Музыка и Звуки20 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нарезка видео для ютуб канала (видео защищены системой content id)

    Требуется создать нарезки из популярных мультсериалов, типа Футурама, Симпсоны, Рик и Морти и т.п. Вот пример канала с такими видео (канал не мой) https://www.youtube.com/channel/UCFLqXqcnfchSS7aqMQyDZ8A/videos Самая главная проблема в том, что видео заблокированы для публикации ...

    Видеомонтаж15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

crazzz91
Сергей 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$35
10 баллов
4 года назад
Yandex cloud OCR - TEXT DETECTION
Предельно понятная постановка задачи, при приеме работы - все по делу, в общем рекомендую!
Все сделал как просил. Дополнения которые понадобилось внести сделал. Могу рекомендовать его, основываясь на моем сотрудничестве!
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