Требуется транскрибация видео на русском языке продолжительностью 1 час в субтитры. Укажите стоимость за 1 час работы и время, необходимое для выполнения задачи. Пример работы будет предоставлен по запросу.
- Транскрибация110 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется установить модуль на последнюю версию DLE. Модуль не тестировался на предыдущих версиях. Необходима интеграция кнопок для переключения серий видео в iframe. Подробная информация о модуле предоставлена.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется разработка киносайта на CMS DLE с аналогичной структурой сайта myseria.pro. Необходимо сверстать шаблон и добавить модуль для создания структуры. Также требуется разработка модуля для автонаполнения новыми сериями с использованием видеобалансера. Интересуют предложения по ценам.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется качественный перевод субтитров с русского на английский язык. В прикрепленном файле текст на 16 тыс символов. Необходимо проверить перевод и исправить ошибки с помощью программы subtitle edit. Укажите стоимость перевода, вашу квалификацию и время выполнения задачи.Переводы30 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создание авторских песен с передачей исключительных прав на использование. Ищем от 5 до 10 песен, могут быть как новые композиции, так и готовые работы. Необходимо предоставить договор о передаче авторских прав и все исходные файлы заказанных песен.Музыка и Звуки23 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно сделать превью шаблон в котором нужно будет заменять номер серии и кадр из видео. То есть универсальное превью для всех серий. Пишите вопросы, я наверно не очень понятно написал..Видеомонтаж20 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен скрипт(программа) для распознавания текста на изображениях и сохранения результата для каждого изображения отдельно.(используя Yandex cloud) Например у нас папка с изображениями 1.jpeg,2.jpeg,3.jpeg и т.д. Нужно распознать и ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно изменить шрифт субтитров в программе movavi video converter 17.3(17.5) Программа работает на ffmpeg и возможно где то есть параметры, которые можно изменить Интересует размер шрифта и тип шрифта. Важна именно 17 ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад
Вот видео https://drive.google.com/file/d/14rcYiEGWXB92sEZIaHrX5T74r2E3gsUc/view?usp=sharing Нужен скрипт, чтобы распознавать время появления и исчезновения надписей в облачках. Возможно можно использовать этот https://git.clapity.eu/Id/YoloCR но я не знаю как его запустить. Если вы сможете проверить его работоспособность и настроить ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Вот пример того, что нужно сделать: http://prntscr.com/sxjjxq http://prntscr.com/sxjk2e (надписи нужно перевести) Перевод можно делать гугл (яндекс) переводчиком и отредактировать текст, чтобы он был читаем, но желательно знание английского, так как не все можно понять. ...Переводы144 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно создать похожее видео: https://www.youtube.com/channel/UCgO3XsLBQpuR1bmo_4uXHsw/videos Вот примерный сюжет https://ficbook.net/readfic/141658 все точно обговорим в ЛС. Вам нужно сделать само видео с диалогами, для его создания вам нужен будет компьютер, либо просто хороший смартфон ios или ...Видеомонтаж8 заявокЗакрыт5 лет назад
Хотелось бы узнать, сколько будет стоить создание подобных видео https://www.youtube.com/channel/UChObruZO2D_13VjDGXuONuA/videos Пожалуйста посмотрите канал и напишите цену, за сколько бы вы создали подобное видео.Анимация7 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно перевести 10-12 минутные видео на испанский язык. Текст видео могу предоставить.(сколько там символов я не знаю.)Переводы16 заявокЗакрыт5 лет назад
Я прикрепил пример, что нужно сделать, слева оригинал, справа то что мне нужно. Жду ваших предложений, возможно долгосрочное сотрудничество.Обработка фотографий30 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется сделать озвучку сериала, длительность одной серии примерно 2.5 часа. Я пока что не уверен, так как не знаю, на сколько дорого это будет и окупится ли. Предлагайте свои цены на озвучку, озвучка ...Озвучивание45 заявокЗакрыт5 лет назад
Вот примерное ТЗ того, что нужно создать, мне интересно сколько такое может стоить, я нашел исполнителя и хочу узнать, можно ли сделать дешевле, чем он предлагает.(сколько не скажу, пишите свои предложения, если у вас будет ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужна авторская песня для последующей ее монетизации. Мне нужны все права на ее использование, можно готовую, если мне понравится я могу купить. Возможна покупка до 5 песен. Предлагайте свою цену за создание ...Музыка и Звуки20 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется создать нарезки из популярных мультсериалов, типа Футурама, Симпсоны, Рик и Морти и т.п. Вот пример канала с такими видео (канал не мой) https://www.youtube.com/channel/UCFLqXqcnfchSS7aqMQyDZ8A/videos Самая главная проблема в том, что видео заблокированы для публикации ...Видеомонтаж15 заявокЗакрыт6 лет назад