Cantiego_Miller

Сантьего Миллер Cantiego_MillerCantiego_Miller
17 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Привет!
Вам нужен человек, который готов расшифровать Ваш текст в кратчайшие сроки? И при этом не сильно дорого, но грамотно?
Или Вам нужен человек, который готов сделать аккуратный дизайн стикер-пака? А может быть сделать дизайн для Вашей игры? И чтобы это выглядело красиво и было не сильно дорого?
Тогда Вы нашли нужного Вам человека! Расшифрую ваш текст любой длинны недорого! Нарисую уютный дизайн за кратчайшие сроки!
Я против войны в Украине!