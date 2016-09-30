Capitolina

Спасибо Ольге за интересный проект! Очень приятно работать и общаться. Ольга ценит работу и время дизайнера, всегда советуется как правка может повлиять на дизайн. Оперативные ответы на все сообщения, моментальная оплата, даже с небольшим округлением в большую сторону, что очень приятно :). Всегда можно было связаться по почте, скайпу и оперативно решить любые вопросы возникшие в процессе выполнения. Рекомендую как очень хорошего и порядочного заказчика!