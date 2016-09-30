Capitolina

Требуется создать дизайн шапки для оформления канала YouTube по всем требованиям разметки сервиса, с правильным отображением на мобильных устройствах. Дизайн должен быть выполнен в синем фоне с одной картинкой справа и названием канала в центральной ...
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$100
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- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте! Ищу дизайнера для создания дизайна блога на WordPress. Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренних. Тематика: шитьё-вязание. Предпочтителен векторный стиль, яркий, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется создать полный дизайн блога с тематикой шитьё-вязание: шапка, интерфейс, главная и внутренние страницы. Предпочтителен дизайн в векторном стиле. На выходе должны получиться минимум 4 макета: главная, внутренняя, главная мобильная, внутренняя мобильная. ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$100
10 баллов
8 лет назад
Спасибо, Ольга за заказ! Приятно было работать. Как и раньше :) Четкая постановка задачи, отличная коммуникация и мгновенная оплата. Буду рад поработать в будущем :).
Ответный отзыв
Заказ был выполнен на отлично. Дмитрий быстро понял задачу и оперативно предоставил на выбор два варианта дизайна. Благодарю за прекрасную работу! Буду ещё обращаться!
$390
10 баллов
8 лет назад
WordPress
Спасибо Ольге за интересный проект! Очень приятно работать и общаться. Ольга ценит работу и время дизайнера, всегда советуется как правка может повлиять на дизайн. Оперативные ответы на все сообщения, моментальная оплата, даже с небольшим округлением в большую сторону, что очень приятно :). Всегда можно было связаться по почте, скайпу и оперативно решить любые вопросы возникшие в процессе выполнения. Рекомендую как очень хорошего и порядочного заказчика!
Ответный отзыв
Хочу поблагодарить Дмитрия за ответственное отношение к делу! Работа выполнялась поэтапно, что оказалось очень удобно для меня. Контроль и правки по каждому этапу - терпеливо и последовательно. Любой вопрос можно было детально обсудить и достичь нужного результата. С Дмитрием легко работать, он всегда на связи, доброжелателен, вежлив и корректен.