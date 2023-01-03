Стилизованные мульт-портреты
Привет! На данный момент специализируюсь на мультяшных и тематических портретах питомцев и хозяев. Стилистика Симпсоны, Дисней и свободная.
Открыт к новому опыту и предложениям, нужно лишь обсудить.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Флойд7 просмотров
- Макс8 просмотров
- О́дин6 просмотров
- Портрет - подарок на день рождения12 просмотров
- Лайчи7 просмотров
- Портрет в стиле Дисней40 просмотров
- Max L.5 просмотров
- Барбосса5 просмотров
- Стилизованный портрет3 просмотра
- Nanook7 просмотров
- Британец3 просмотра
- Черный какаду3 просмотра