CaptainSiberia

Андрей CaptainSiberia

 
29 летРоссия/Иркутск
4 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Стилизованные мульт-портреты

Привет! На данный момент специализируюсь на мультяшных и тематических портретах питомцев и хозяев. Стилистика Симпсоны, Дисней и свободная.

Открыт к новому опыту и предложениям, нужно лишь обсудить.

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