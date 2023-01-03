Стилизованные мульт-портреты

Привет! На данный момент специализируюсь на мультяшных и тематических портретах питомцев и хозяев. Стилистика Симпсоны, Дисней и свободная.



Открыт к новому опыту и предложениям, нужно лишь обсудить.