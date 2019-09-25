Обработка фотографий: Реставрация старых фото, подготовка изображений для интернет магазинов
Обработка фотографий
-реставрация фотографий
-обтравка изображений для интернет магазинов
-удаление водяных знаков
-цветокорреция изображений
и многое другое
Всегда рад новым клиентам.
telegram, Viber +79128980449
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$700
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Портфолио
- Цветокоррекция и удаление дефектов127 просмотров
- Удаление водяных знаков193 просмотра
- Удаление трещин заломов и порваности205 просмотров
- Удаление водяных знаков с фотографий197 просмотров
- Оцветнение старых фотографий172 просмотра
- Восстановление фотографий135 просмотров
Отзывы заказчиков
$700
10 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Обработка фотографий
1 отзыв
$2/час
от $2от 1 часа
нет рейтинга