CaptainUsopp

Линар CaptainUsopp

 
35 летРоссия/Челябинск
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Обработка фотографий: Реставрация старых фото, подготовка изображений для интернет магазинов

Обработка фотографий

-реставрация фотографий

-обтравка изображений для интернет магазинов

-удаление водяных знаков

-цветокорреция изображений

и многое другое

Всегда рад новым клиентам.  

telegram, Viber +79128980449

[email protected]

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$700
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
skydamned
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$700
10 баллов
4 года назад
Обработка фото, более 1000 штук.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Обработка фотографий
1 отзыв
$2/час
от $2от 1 часа
нет рейтинга