CapybaraTEXT

Я буду писати привабливий SEO контент, блоги та статті

Високоякісні публікації в блозі та статті для вашого сайту

Не вистачає часу на створення високоякісних статей для вашого сайту?

Чому б не передати на аутсорсинг роботу зі створення провідного в галузі контенту, а натомість зосередити свої зусилля на розвитку свого бізнесу!

Ви отримаєте ОРИГІНАЛЬНИЙ, ВИСОКОЯКІСНИЙ, ОПТИМІЗОВАНИЙ ДЛЯ SEO ПУБЛІКАЦІЮ В БЛОГІ АБО СТАТТЮ для свого сайту.

Незалежно від того, чи потрібна вам гумористична публікація для вашого батьківського блогу, чи серйозна стаття для вашого корпоративного веб-сайту, я можу подбати про це за вас.

Чому обирають мене?

Як власник кількох веб-сайтів, я розумію важливість написання привабливого та оптимізованого вмісту, який змусить відвідувачів залишатися за новими!

Я також працював із понад 50 брендами, створюючи цікаві статті для розділів блогів їхніх компаній і час від часу пишучи статті про керівництво думками для їхніх генеральних директорів.

Тематичні спеціалізації

Вміст, пов'язаний з бізнесом

Цифровий маркетинг (SEO, соціальні мережі, PPC тощо)

Заробляння грошей онлайн

Спорт/Фітнес

Харчування/дієти

Наукова фантастика/Супергерої