Образование:
1998 - 1999 - Университет Менеджмента Махариши
Факультет: Информатики
Специальность: Программист для бизнеса и промышленности
Профессиональный опыт:
С до Место работы Занимаемая должность.
2004 2005 Предприятие "Софтинформ" г. Киев
Региональный представитель в АР Крым.
Продвижение на местном рынке ИС
2003 2004 Предприятие "Общие информационные технологии"
Программист - сетевой администратор.
Delphi 7.0,С++, Oracle 9.1, MySql, PHP, Perl, WinNt 4.0, Win2K, WinXP, Unix, Linux Red Hat 7.1
Разработка БД, администрирование сети. Создание и администрирование сайта.
2000 2002 Отделение гос. казначейства г. Симферополя.
Издательство
Программист - сетевой администратор.
Delphi 5.0 - 7.0,С++, Oracle 8.1.6, Access 2000, WinNt 4.0, Win2K, Linux Red Hat
1999 2000 Издательство
Программист - сетевой администратор.
Delphi 5.0 - 7.0,С++, Oracle 8.1.6, WinNt 4.0, Win2K.
Создание и поддержка БД для учёта и реализации книжной продукции (розница, опт, складской учёт, бухгалтерия).
5. Др. работа:
2003 - 2004 Разработал программное обеспечение для сайта
2004 - 2005 Разработал программное обеспечение для сайта
6. Участие в семинарах и тренингах:
2003 г. февраль г. Симферополь. Семинар
2005 г. май г. Киев. Семинар