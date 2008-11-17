Образование:

1998 - 1999 - Университет Менеджмента Махариши

Факультет: Информатики

Специальность: Программист для бизнеса и промышленности

Профессиональный опыт:

С до Место работы Занимаемая должность.

2004 2005 Предприятие "Софтинформ" г. Киев

Региональный представитель в АР Крым.

Продвижение на местном рынке ИС

2003 2004 Предприятие "Общие информационные технологии"

Программист - сетевой администратор.

Delphi 7.0,С++, Oracle 9.1, MySql, PHP, Perl, WinNt 4.0, Win2K, WinXP, Unix, Linux Red Hat 7.1

Разработка БД, администрирование сети. Создание и администрирование сайта.

2000 2002 Отделение гос. казначейства г. Симферополя.

Издательство

Программист - сетевой администратор.

Delphi 5.0 - 7.0,С++, Oracle 8.1.6, Access 2000, WinNt 4.0, Win2K, Linux Red Hat

1999 2000 Издательство

Программист - сетевой администратор.

Delphi 5.0 - 7.0,С++, Oracle 8.1.6, WinNt 4.0, Win2K.

Создание и поддержка БД для учёта и реализации книжной продукции (розница, опт, складской учёт, бухгалтерия).

5. Др. работа:

2003 - 2004 Разработал программное обеспечение для сайта

2004 - 2005 Разработал программное обеспечение для сайта

6. Участие в семинарах и тренингах:

2003 г. февраль г. Симферополь. Семинар

2005 г. май г. Киев. Семинар