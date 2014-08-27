Хорошая скидка

Ответственно отношусь к любой работе.

Индивидуальный подход к каждому клиенту - стараюсь найти общий язык с каждым клиентом и максимально эффективно организовать сотрудничество.

Не пропадаю, не морожусь, пунктуальна и ответственна. Ценю такие же качества в людях.

Знания, умения, навыки:

+ HTML, CSS3

+ Блочная фиксированная / резиновая верстка.

+ Аккуратный, логичный, продуманный код.

Имею математическое образование - возможны варианты работы связанные с написанием контрольных задач, лабораторных (функциональный анализ не предлагать-терпеть его не могу).

Чтобы связаться присылайте свои контакты на почту [email protected] или скайп-Myshanarusha.

На данный момент работаю на репутацию, поэтому делаю очень большие скидки. Мне важно ваше объективное мнение о результатах моей деятельности