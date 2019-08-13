Caraphernellia

UX/UI дизайнер

Привет!

Меня зовут Анастасия и я занимаюсь дизайном сайтов, интерфейсов и мобильных приложений.

В моей работе главное решить поставленную бизнеса.

Дизайн должен приносить пользу, значит в первую очередь я буду решать задачи клиента и его пользователя, будь это мобильное приложение или интернет-магазин, клиенту нужно создать комфортную и интуитивную атмосферу.

Чем я могу помочь бизнесу:

- разработаю дизайн сайта/интерфейса/приложения;

- подберу портрет Вашей целевой аудитории;

- проработаю визуальную концепцию;

- закрою боли пользователя;

- сделаю работу качественно