Caraphernellia

UX/UI дизайнер
Привет!
Меня зовут Анастасия и я занимаюсь дизайном сайтов, интерфейсов и мобильных приложений.
В моей работе главное решить поставленную бизнеса.
Дизайн должен приносить пользу, значит в первую очередь я буду решать задачи клиента и его пользователя, будь это мобильное приложение или интернет-магазин, клиенту нужно создать комфортную и интуитивную атмосферу.
Чем я могу помочь бизнесу:
- разработаю дизайн сайта/интерфейса/приложения;
- подберу портрет Вашей целевой аудитории;
- проработаю визуальную концепцию;
- закрою боли пользователя;
- сделаю работу качественно
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