О себе

Опыт по внедрению

AMO

Битрикс 24

Retail crm

GetCourse

YClients (студии, школы)

Мой Склад (продажи, производство)

Торговое оборудование, кассы.

более чем ,6 лет, интеграция, настройка воронок, подключение месенджеров.

Создание и корректировка сайтов Tilda, 1С-Битрикс.

Интеграция с сайтами по API (tilda, wordpress, joomla)

Сопровождение в дальнейшем в качестве техподдержки в течении 1 месяца.

Работаю удаленно, в режиме онлайн.

Отстройка и корректировка бизнес процессов, в сфере услуг, ритейла и производства.