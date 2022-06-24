О себе
Опыт по внедрению
AMO
Битрикс 24
Retail crm
GetCourse
YClients (студии, школы)
Мой Склад (продажи, производство)
Торговое оборудование, кассы.
более чем ,6 лет, интеграция, настройка воронок, подключение месенджеров.
Создание и корректировка сайтов Tilda, 1С-Битрикс.
Интеграция с сайтами по API (tilda, wordpress, joomla)
Сопровождение в дальнейшем в качестве техподдержки в течении 1 месяца.
Работаю удаленно, в режиме онлайн.
Отстройка и корректировка бизнес процессов, в сфере услуг, ритейла и производства.
Я против войны в Украине!