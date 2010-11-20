CardsMoney - пополнение и вывод WebMoney. Аттестованный обменный пункт.

Оперативный обмен WebMoney на наличные и наоборот в офисе обменного пункта, а также банковским переводом на реквизиты в Альфа-Банке (Альфа-Клик) и ВТБ24 (Телебанк). Оплата без комиссии в различных интернет-магазинах и сервисах оказывающих услуги посредством интернета и принимающих оплату в WebMoney. Пополнение без комиссии и вывод средств с торговых счетов, открытых в дилинговых центрах наших партнёров.