Caribbeankiss

Нина Caribbeankiss

 
58 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Я толковый специалист по рекламе в РСЯ. Проведу бесплатный аудит сайта и вашей рекламы. Настрою тестовую и основную Рекламную Кампанию очень недорого.

Обращайтесь! После аудита получите  несколько советов, которые помогут существенно снизить затраты на рекламу и

увеличат ее окупаемость абсолютно бесплатно.

После настройки РК, тщательно слежу за развитием вашей  рекламной кампании с нужными корректировками. 

Также имею три высших  образования, свой сайт в интернете. Обращайтесь!